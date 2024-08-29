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Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с, вероятен град. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Олбани: +19° 5 м/с 68% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.

В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +18 до +24 градусов, днем от +27 до +30.

В Евпатории переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +18…+20, днем +27…+29 градусов.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.