Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг

«Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +18 до +24 градусов, днем от +27 до +30.
В Евпатории переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +18…+20, днем +27…+29 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.