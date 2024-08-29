Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с, вероятен град. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.