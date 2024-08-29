«В “Крепком орешке” взяли мой старый сюжет и полностью переписали»

— Не совсем. Я тогда был не очень доволен жизнью. То есть я писал много сценариев и получал за них деньги, но фильмы в итоге так и не снимались. Так что решил сам попробовать себя в режиссуре. Я предложил продюсеру идею о мужчине, который поехал в Южную Америку, а у него там украли почку. Идея понравилась, мне заплатили, и я начал писать. Одна версия сценария готова, затем вторая, третья… Он звонит и говорит: «Сделай лучше!» Насколько лучше?! Так что я поехал в Пуэрто-Вальярте, где как раз бушевала гроза, и понял, что это моя история. Плохие парни — это продюсеры, которые меня мучают. И тут я сажусь писать, отправляю им еще один сценарий. И они в восторге: «Не знаем, что ты сделал, но теперь всё работает! Мигель Феррер (актер, игравший агента Альберта Розенфильда в сериале “Твин Пикс”. — “Известия”) хочет играть главную роль!» И процесс пошел.