Культурная неделя: выбор «Известий»

Португальско-бразильский сериал, завоевавший армию поклонников. На экране не только страсти, но и красивейшая природа. Сюжет разворачивается в географии от Лиссабона до Сан-Паулу. Главная героиня — девушка, которой дали прозвище Какао. Она живёт на ферме в небольшом местечке Итакаре и мечтает получить диплом настоящего шоколатье, но у неё нет на это денег. Финансовые затруднения подталкивают близкого ей человека раскрыть тайну, которую он хранил ото всех десятки лет. Это влечет серию интриг и непримиримых конфликтов, связанных с наследством одного стареющего в далёкой Португалии богача.