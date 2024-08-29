Культурная неделя: выбор «Известий»

Фестивали.
«ДК Горбунова — Легенда русского рока» 12+
Громкий и мощный подарок готовят поклонникам русского рока в Москве. На сцене знаменитой Горбушки РЕН ТВ соберет легендарных исполнителей. Рок марафон станет масштабней. Будет оборудовано три площадки. Основная сцена фестиваля расположится прямо перед главным входом в ДК Горбунова.
Зрителей ждет много сюрпризов. Среди участников фестиваля: «АлисА», «Вадим Самойлов — Агата Кристи», «Крематорий», «Пилот», «Анимация», «Калинов Мост», «F.P.G», «Бригадный подряд», «Декабрь», «Монгол Шуудан» и многие другие.
Трансляция будет доступна в официальной группе телеканал РЕН ТВ ВКонтакте vk.com/rentv_channel
30 и 31 августа 2024 года на территории ДК им. Горбунова.
С 28 по 30 августа, Казань.
«Территория будущего. Москва 2030» 6+
В Зарядье представят культурный потенциал Москвы будущего. Гостей ждут кино- и модные показы, арт-инсталляции, спектакли, концерты, световое шоу. На Болотной площади откроется маркет «Сделано в Москве» и представит около 20 000 товаров столичных производителей. Гостей ждут четыре арт-павильона, фуд-корт и развлекательная программа. Большая интерактивная выставка о достижениях московского транспорта и его развитии с мультимедийным содержанием, событийной программой и бесплатными развлечениями для всей семьи доступна в «Манеже».
До 8 сентября, Москва.
Первый Международный Тарусский кинофестиваль 16+
Судьба Тарусы неразрывно связана с крупнейшими русскими поэтами, художниками, творческими личностями XX века. Откроет фестиваль 4 сентября вечер, посвященный семье Тарковских. В программу российских фильмов «Кино Настоящего» собраны исключительно дебютные работы. Также в программу вошла специальная подборка короткометражного кино молодых авторов. Документальные фильмы собраны на секции «Человек без тени». Эта кино о наших современниках и о тех, без кого эту современность трудно себе представить. Одним из центральных событий станет специальный показ фильма о тарусских художников «Долина грез» Софьи Горленко и Глеба Кузнецова. Также в программу вошли следующие фильмы: «Отцы» Юрия Макиенко, «В поисках гармонии» Сергея Уварова, «Возвращение Вертова» Николая Изволова.
С 4 до 8 сентября, Таруса.
«Новое Радио ДВИЖ» 12+
Громкие суперхиты и горячие суперновинки прозвучат в эту пятницу на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ». Вход, как и всегда, бесплатный для всех. Свои самые песни исполнят Бьянка, Бигбета, Макс Лоренс, TANZH, Bearwolf, Lina Lee и Руслан Тагиев. Кроме того, с большим эксклюзивным лайв-сетом выступит хедлайнер вечера — группа Dabro. А ещё гостей фестиваля ждут выступления сразу четырёх специальных секретных гостей. Заряжать зрителей позитивом и разыгрывать крутые призы будут ведущие дерзкого утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Калинин и Райтраун.
30 августа, 20:00, «Три вокзала. Депо».
«Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС» 0+
В преддверии саммита БРИКС в Казани проходит международный джазовый фестиваль. В рамках мероприятия жители и гости города увидят выступления 200 музыкантов из девяти стран-участников объединения БРИКС: России, Эфиопия, Китая, Индии, Бразилии, Кубы, Африки, Ирана и Турции. Выступления будут проходить на открытых и закрытых площадках: центральных улицах города, в парках и в концертных залах. Горожан и гостей фестиваля ждет парад диксилендов и уличные показы фильмов о джазе. Финальный концерт пройдет у старого Театра Камала. Кульминацией мероприятия станет выступление «Сводного международного оркестра БРИКС».
«Подростки. Первая любовь» 16+
Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков.
Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь влиятельного человека, который контролирует каждый её шаг. Это история о невозможности любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени, сурового для одних и полного надежд для других.
С 29 августа в прокате.
«Самурай» 16+
Режиссер: Жан-Пьер Мельвиль. В ролях: Ален Делон, Франсуа Перье, Натали Делон, Кати Розье, Мишель Буарон, Робер Фавар.
В повторный прокат выходит картина 1967 года, в которой одну из лучших своих ролей сыграл Ален Делон. Жеф Костелло — наёмный убийца. Умный, опытный и хладнокровный профессионал, которого считают лучшим в своем деле. Во время выполнения очередного заказа он случайно сталкивается с нежелательным свидетелем — пианисткой ночного клуба, которая увидела его лицо. Комиссар полиции организует охоту на убийцу, и Жефа вместе с остальными подозреваемыми доставляют в участок для опознания и допроса. Но благодаря хорошо организованному алиби и показаниям пианистки, которая «не узнала» Костелло, его отпускают.
С 29 августа в прокате.
«Любопытная Варвара» 6+
Режиссер: Юрий Коробейников. В ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Олеся Железняк.
Экранизация одноименной серии детских детективов Георгия Ланского. Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Коронная фраза Варвары — «Любопытненько!». Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий.
С 1 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.
«Трасса» 16+
Режиссер: Душан Глигоров. В ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семён Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова.
Психологический триллер расскажет историю судьи Светланы Незнамовой, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связана Светлана и ее приемная дочь Кира?
С 4 сентября на Okko.
«Какао» 18+
Режиссер: Эдгар Миранда. В ролях: Матильда Реймау, Жозе Кондесса, Пауло Калатре, София Николсон, Катарина Нифо, Александра Ленкастре.
Португальско-бразильский сериал, завоевавший армию поклонников. На экране не только страсти, но и красивейшая природа. Сюжет разворачивается в географии от Лиссабона до Сан-Паулу. Главная героиня — девушка, которой дали прозвище Какао. Она живёт на ферме в небольшом местечке Итакаре и мечтает получить диплом настоящего шоколатье, но у неё нет на это денег. Финансовые затруднения подталкивают близкого ей человека раскрыть тайну, которую он хранил ото всех десятки лет. Это влечет серию интриг и непримиримых конфликтов, связанных с наследством одного стареющего в далёкой Португалии богача.
С 2 сентября на viju TV1000 новелла.
«Самоубийца» 18+
Режиссер: Николай Рощин. В ролях: Иван Волков, Юлия Чебакова, Янина Колесниченко, Игорь Золотовицкий, Ксения Теплова, Александр Семчев, Алексей Варущенко, Галина Киндинова.
Премьерой открывает сезон МХТ имени Чехова. Когда в 1931 году Николай Эрдман читал Станиславскому свою пьесу с невесёлым названием «Самоубийца», Константин Сергеевич, по свидетельствам очевидцев, хохотал до слёз и восклицал: «Гоголь! Гоголь!». Действительно, история, придуманная Эрдманом, как и гоголевский «Ревизор», начинается с анекдота, а заканчивается драмой. И главный герой, ничем не примечательный безработный Семён Подсекальников, подобно Хлестакову, по недоразумению оказывается в центре внимания общества. Но если Хлестаков это общество себе подчиняет, то Подсекальников становится его жертвой. Его буквально загоняют в гроб.
3,4 сентября, 19:00, МХТ имени Чехова.
«Повесть о настоящем человеке» 16+
Режиссер: Андрей Цветков-Толбин. В ролях: Георгий Синаревский, Глеб Асадчих, Полина Клинникова, Пелагея Куренная, Мэри Саргсян.
Оперно-симфоническая лаборатория «Отчизна великих людей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представит премьеру оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Действие оперы переносится в наше время, в зону боевых действий. Легендарный летчик, прототипом которому послужил реальный герой СССР Алексей Маресьев, но живущий и несущий службу сегодня. Это спектакль о ценности человеческой жизни, о том, как сама судьба может проиграть силе воли.
30,31 августа, 1 сентября, 19:00, Центр «На Страстном».
«Мастер и Маргарита» 16+
Режиссер: Андрей Тимошенко. В ролях: Иван Братушев, Екатерина Зеленина, Михаил Кузьмин, Дмитрий Беляков, Джамбулат Багов, Нина Няникова, Олеся Попова, Иван Братушев, Петр Куртов, Евгений Нифантьев, Александр Зимин.
Впервые в Москве состоятся масштабные гастроли Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова. И впервые же — самой масштабной постановки Архдрамы, «Мастер и Маргарита». В спектакле заняты 42 актера. Создатели взглянули на булгаковских героев, открыв для зрителя, как связаны Мастер и Понтий Пилат, кто из героев описал все эти события и чем «на самом деле» закончился роман.
30, 31 августа, 19:00, Театр Вахтангова.
Симфоническое рок-шоу под открытым небом Imperialis Orchestra 6+
Музыканты Imperialis Orchestra представят зрителям мировые рок-хиты, сыгравшие большую роль в истории современной музыки. Произведения таких культовых групп, как Pink Floyd, Deep Purple, Metallica, Linkin Park, Maroon5, «Кино» и многих других прозвучат в эксклюзивных аранжировках. Слушателей ждут драйв, яркая индивидуальность, фантастический по энергетике синтез легендарной рок-музыки и симфонического звучания.
4 сентября, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
«Вселенная Людовико Эйнауди при 1000 свечей» 6+
Уникальная программа станет настоящим открытием для любителей классической музыки. В исполнении оркестра HighTime orchestra меломаны услышат премьеру «Вселенная Людовико Эйнауди». Поклонников итальянского неоклассика ждёт сюрприз: музыканты представят собственные аранжировки композиций маэстро — для расширенного состава оркестра с применением нескольких разновидностей перкуссий. Прозвучат лучшие композиции разных периодов творчества, такие как Petricor, Taranta, Waterways, NightBook, Life и многие другие.
4 сентября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
Юбилейный концерт Любови Успенской «На Бис» 12+
Любовь Успенская давно и по праву носит гордое звание «королевы шансона», но на своем сольном концерте певица представит специальную программу. Она объединит несколько жанров. В этот день со сцены прозвучат как всеми любимые хиты певицы «Пропадаю я», «Карусель», «Люба-Любонька», так и новые песни. Предстоящий концерт станет воплощением праздника музыки, любви и радости от встречи с любимым зрителем, а Зеленый театр располагает к этому как нельзя лучше.
30 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
«Чайковский piano-гала» 6+
Парадом пианистов открывается новый концертный сезон в Большом зале Московской консерватории. К 185-летию со дня рождения Петра Чайковского Андрей Писарев, Максим Филиппов, Кирилл Кашунин, Дмитрий Каприн, Иван Кощеев подготовили программу, состоящую из произведений композитора. Со сцены БЗК прозвучат фрагменты из цикла «Времена года», концертная сюита из музыки балета «Щелкунчик», Большая соната соль мажор, «Детский альбом» и другие сочинения.
2 сентября, 19:00, Большой зал консерватории.
«Петровский оперный бал» +12.
Бал олицетворяет преемственность культурных традиций, заложенных ещё Петром Великим, который вывел российскую культуру к вершинам мирового прогресса. В торжестве примут участие виолончелист Сергей Ролдугин, скрипач Павел Милюков, саксофонист Игорь Бутман, дирижер Фабио Мастранджело, тенор Дмитрий Корчак, сопрано Ольга Маслова, балет Бориса Эйфмана и многие другие артисты. Ведущей вечера станет Мисс Вселенная Оксана Федорова.
31 августа, 18:00, Большой Екатерининский дворец, Царское Село (Санкт-Петербург).
«Как пройти в библиотеку?» 12+
Выставка посвящена 160-летию Политехнической библиотеки. Можно будет увидеть редкие издания, фотографии, сохранённые сотрудниками Политехнической библиотеки, документы и уникальные артефакты. Подлинные предметы из собрания Политехнического музея и труды знаменитых отечественных исследователей отражают вклад Политехнической библиотеки в развитие науки и техники. Среди редких книг
До 27 октября, Государственный центральный музей современной истории России.
«Дворянское воспитание. Обычаи и традиции» 0+
Как воспитывали и чему учили юных аристократов в императорской России, и зачем наследники знатных семейств в последней трети XVIII в. отправлялись в гран-туры по Европе? Представители четырех прославленных в отечественной истории и культуре дворянских родов, князья Вяземские, Голицыны, Юсуповы и графы Шереметевы, стали героями масштабного выставочного проекта. В экспозиции будут представлены более 100 уникальных и мемориальных предметов: старинные учебники, прописи, буквари и книжки с картинками, по которым учились юные дворяне, настольная масляная лампа с передвижной горелкой и столик с шахматной доской.
С 30 августа до 24 ноября, Музей-заповедник «Остафьево»- «Русский Парнас».
«Сад впечатлений» 12+
Выставку фотохудожницы Дианы Гуледани «Сад Впечатлений» об эмоциональном восприятии человеком природы через искусство подготовила галерея Surface Lab Art.
Представленные в рамках выставки диптихи объединяют традиционные цветы Парка Горького и образы героинь проекта — солистки Большого театра Аны Туразавшвили и ведущей солистки Большого театра Марии Виноградовой. Образы для фотосессии — от Valentin Yudashkin, EDEM Couture, Nesty Odina.
С 30 августа до 30 сентября, Музей Парка Горького (Арка Главного входа).