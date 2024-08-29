В Оренбуржье суд запретил усыплять невостребованных собак

— Иск подавала не наша организация. Но такое решение суда было предсказуемо: закон, мягко говоря, не проработан. В итоге мы имеем коллапс: уличных собак сейчас вообще никто не ловит. А скоро дети пойдут в школу — и снова начнутся жалобы на укусы и нападения. Но виноваты в этом не зоозащитники: ведь законы пишем не мы. Я тоже считаю, что стай на улицах быть не должно. Мы даже предлагали свою программу: любой житель может забрать бездомное животное, а государство обеспечивает питомцу бесплатную стерилизацию. Ведь в частном секторе, к примеру, многим требуются собаки. И это обходилось бы втрое дешевле, чем работа по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. — Прим. ред.). Есть хороший опыт Санкт-Петербурга, где собак не возвращают на улицы: там власти и зоозащитники занимаются этими вопросами сообща. На мой взгляд, причины сложившейся ситуации в Оренбуржье — отсутствие грамотной нормативной базы и нежелание чиновников взаимодействовать с волонтерами и приютами, которые готовы помочь в решении проблемы.