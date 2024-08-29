В Оренбуржье суд запретил усыплять невостребованных собак

Оренбургский областной суд по иску зоозащитников частично отменил самый жесткий в стране региональный закон об обращении с животными. Нормативный акт, принятый депутатами местного Заксобрания, предусматривал эвтаназию всех невостребованных бездомных собак уже через десять дней после отлова — если за это время им не удалось найти хозяина. Теперь этот пункт признан не соответствующим действующему законодательству: согласно вердикту, усыпление допускается лишь для животных, которые нападали на людей, проявляя немотивированную агрессию.
Вместе с тем остальные положения закона — в том числе и запрет отпускать отловленных с улиц собак обратно — суд оставил в силе. В итоге сложилась патовая ситуация: куда девать животных после отлова — а в области насчитывается около 20 000 «бродяжек» — не знает никто. И точку в этой истории ставить рано: обе стороны заявили о том, что готовят апелляцию.
— При вынесении вердикта представители Фемиды руководствовались недавним постановлением Конституционного суда РФ. В нем говорится, что эвтаназия может быть обусловлена лишь экстраординарной ситуацией на территории субъекта — в связи с опасностью для граждан от нападений бездомных животных. А у нас в области как раз и сложилась экстраординарная ситуация, требующая особых мер. Поэтому я считаю, что мы правы, — пояснил свою точку зрения корреспонденту «РГ» автор законопроекта, депутат ЗС Оренбуржья Иван Кочугуров. — Но из-за того, что закон сейчас не действует, отлов не производится — подрядчики не могут заключить контракт. А это опять же приведет к росту численности бродячих собак.
Напомним, что поводом к принятию закона об эвтаназии стала гибель восьмилетнего мальчика в Оренбурге, растерзанного уличными псами. Резонансная трагедия всколыхнула всю область, жители требовали от властей принять меры против засилья бродячих стай. Депутаты рассчитывали, что новый порядок поможет решить эту задачу в течение двух лет. В июле закон вступил в силу, однако с его реализацией сразу возникли проблемы.
В Оренбурге подрядчиком по отлову стал приют для животных «Мы нашли вам друга», который уже много лет занимался стерилизацией бездомных собак в рамках муниципальных контрактов. Со вступлением в силу положения об эвтаназии здесь заявили, что уничтожать лохматых «беспризорников» не намерены: всех отловленных собак постараются пристроить в добрые руки. Следует отметить, что новый порядок этого не запрещает: частные приюты могут содержать бездомышей пожизненно, но за свой счет. Тем временем инициативная группа зоозащитников подала коллективный иск в суд, требуя отменить «преступный», по их мнению, закон.
На процессе представлявший истцов юрист Сергей Егоров заявил, что случаи нападения собак на людей — даже если укусы оказались смертельными — не являются экстраординарной ситуацией, и призвал учесть позицию КС РФ: «Мы должны руководствоваться буквой закона». После оглашения вердикта представители зоозащиты — а к иску присоединились около 200 человек — заявили, что не остановятся и будут добиваться полной отмены областного закона об эвтаназии. Обжаловать решение суда могут и их оппоненты — областные депутаты.
— Для нас жизнь и здоровье людей всегда будут превыше жизни по сути диких животных, — прокомментировал ситуацию вице-спикер ЗС Оренбуржья Александр Куниловский. — После того, как получим на руки решение суда, планируем подавать апелляцию. Не исключаю, что после консультаций с коллегами из минсельхоза закон может быть скорректирован.
Татьяна Романова, руководитель приюта для животных «Мы нашли вам друга»:
— Иск подавала не наша организация. Но такое решение суда было предсказуемо: закон, мягко говоря, не проработан. В итоге мы имеем коллапс: уличных собак сейчас вообще никто не ловит. А скоро дети пойдут в школу — и снова начнутся жалобы на укусы и нападения. Но виноваты в этом не зоозащитники: ведь законы пишем не мы. Я тоже считаю, что стай на улицах быть не должно. Мы даже предлагали свою программу: любой житель может забрать бездомное животное, а государство обеспечивает питомцу бесплатную стерилизацию. Ведь в частном секторе, к примеру, многим требуются собаки. И это обходилось бы втрое дешевле, чем работа по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. — Прим. ред.). Есть хороший опыт Санкт-Петербурга, где собак не возвращают на улицы: там власти и зоозащитники занимаются этими вопросами сообща. На мой взгляд, причины сложившейся ситуации в Оренбуржье — отсутствие грамотной нормативной базы и нежелание чиновников взаимодействовать с волонтерами и приютами, которые готовы помочь в решении проблемы.