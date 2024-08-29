Кино и День первокурсника перекроют улицы в центре и на Васильевском на границе лета и осени

Для съемок художественного фильма «Метод» с 00:00 до 23:59 30 августа сузят проезжую часть на Дворцовой набережной вдоль сада Зимнего Дворца, в Азовском переулке и Черноморском переулке от Азовского до дома 1 по Адмиралтейскому проезду. А с 00:00 до 23:59 1 сентября сузят Биржевой проезд между домами 6, 5 и 3 и набережную Мойки от дома 11 до дома 15.