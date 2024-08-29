Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во Франции

Собственное расследование против Telegram тем временем начал Евросоюз, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Объединенный исследовательский центр ЕС проверит, не нарушает ли мессенджер закон о цифровых услугах. Дело в том, что мессенджер должен был в августе назвать точное число своих активных пользователей. Если из ЕС их больше 45 млн человек, это влечет более строгие требования к компании. Она должна усилить модерацию, соблюдать европейские требования, провести сторонний аудит, обмениваться информацией с Еврокомиссией. Однако в Telegram не сообщили точное число, ограничившись заявлением, что оно «значительно меньше» 45 млн.