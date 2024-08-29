Стали известны все 36 участников Лиги чемпионов

Число команд в групповой стадии увеличится с 32 до 36Групповой раунд заменили на «этап лиги» — все клубы объединят в одну турнирную таблицуВместо шести будет восемь туров в группе (четыре домашних матча, четыре — гостевых) Каждому клубу выберут восемь соперников — по два из четырех корзин (с одним матч дома, с другим — на выезде). Две встречи с одной и той же командой на «этапе лиги» невозможныПо итогам «этапа лиги» первые восемь клубов напрямую выходят в ⅛ финала, а оставшиеся восемь мест в плей-офф между собой разыграют следующие 16 команд. Для клубов с 25-го по 36-е места евросезон закончится.