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Стали известны все 36 участников Лиги чемпионов

Источник: Российская газета

Стали известны имена последних участников групповой стадии Лиги чемпионов. За трофей поборются 36 клубов.

С нового сезона Лига чемпионов предстанет совсем в ином виде. Ниже перечислим основные изменения:

Число команд в групповой стадии увеличится с 32 до 36Групповой раунд заменили на «этап лиги» — все клубы объединят в одну турнирную таблицуВместо шести будет восемь туров в группе (четыре домашних матча, четыре — гостевых) Каждому клубу выберут восемь соперников — по два из четырех корзин (с одним матч дома, с другим — на выезде). Две встречи с одной и той же командой на «этапе лиги» невозможныПо итогам «этапа лиги» первые восемь клубов напрямую выходят в ⅛ финала, а оставшиеся восемь мест в плей-офф между собой разыграют следующие 16 команд. Для клубов с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Состав корзин перед жеребьевкой выглядит следующим образом:

Корзина 1: «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» (все — Германия), «Реал», «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (оба — Англия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция).

Корзина 2: «Ювентус», «Аталанта», «Милан» (все — Италия), «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Арсенал» (Англия).

Корзина 3: «Фейеноорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лилль» (Франция).

Корзина 4: «Монако», «Брест» (оба — Франция), «Слован» (Словакия), «Спарта» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Жирона» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Штурм» (Австрия).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня. Начало — в 19:00 по Москве. В прямом эфире мероприятие можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.