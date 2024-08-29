Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 августа 2024 года

Ночью в Иркутске прошел дождь. На улице уже заметно похолодало. В Иркутском Гидрометцентре рассказали что, в областном центре в течение дня не ожидается существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +21, а ночью опустится до +10 градусов. Ветер не должен превысить 5−10 м/с.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики про погоду в Приангарье.
Температура ночью составит лишь +8,+13°, при прояснении еще ниже: +1,+6°. А днем будет довольно тепло, до +23. А если солнце так и не появится, то до +16. Вот что обещает погода в Иркутске 29 августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Роспотребнадзор признал купание в реке Ангаре опасным для здоровья.