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В Новосибирский зоопарк купят жирафов

Подробности сообщили в городской администрации.

Источник: Freepik

Новосибирский зоопарк планирует купить жирафов. Но только не в этом году.

«Вопрос о приобретении жирафов для новосибирского зоопарка пока не рассматривается. На текущий момент комплекс для размещения африканских животных только проектируется», — сообщает НГС со ссылкой на мэрию города.

Директор зоопарка Андрей Шило сообщил о планах купить жирафов в конце прошлого года. Он отметил, что проект для их содержания уже разработан: будет два павильона и научный центр.

«По проекту общались с правительством области, надо выходить на федеральные бюджеты. Жирафы — это перспективно недалекое будущее», — заявил тогда Андрей Шило.

флора и фауна