В Новосибирский зоопарк купят жирафов

Новосибирский зоопарк планирует купить жирафов. Но только не в этом году.
«Вопрос о приобретении жирафов для новосибирского зоопарка пока не рассматривается. На текущий момент комплекс для размещения африканских животных только проектируется», — сообщает НГС со ссылкой на мэрию города.
Директор зоопарка Андрей Шило сообщил о планах купить жирафов в конце прошлого года. Он отметил, что проект для их содержания уже разработан: будет два павильона и научный центр.
«По проекту общались с правительством области, надо выходить на федеральные бюджеты. Жирафы — это перспективно недалекое будущее», — заявил тогда Андрей Шило.