Новых курсантов набирает Иркутский центр «Патриот»

В Иркутске областной цент «Патриот» открыл набор курсантов. Приглашают как девушек, так и юношей. Главное, чтобы они были старше 13 лет. Заниматься можно абсолютно бесплатно. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
В центре преподают 17 дисциплин. Желающие узнают о военной истории, пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, военно-медицинскую, горную и строевую подготовку, изучат основы воинской этики и общевоинские уставы. Научаться ориентироваться по картам, узнают о принципах радиационной, химической и биологической защиты, а также об основах выживания. Пройдут подготовку по связи, физическую подготовку, обучатся военной разведке.
— Учебно-материальная база центра содержит лазерный и пневматический тиры, 17 учебных классов, конференц-зал, комнату досуга. Кроме того, собрана уникальная экспозиция военного вооружения и военной техники, макетов и моделей военной инфраструктуры, — рассказали в пресс-службе администрации.
Курсанты получат возможность участвовать в различных патриотических и спортивных мероприятиях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Бурятии предстанет перед судом за то, что оставила пятилетнего сына в опасности.