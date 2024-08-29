Новых курсантов набирает Иркутский центр «Патриот»

В Иркутске областной цент «Патриот» открыл набор курсантов. Приглашают как девушек, так и юношей. Главное, чтобы они были старше 13 лет. Заниматься можно абсолютно бесплатно. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.