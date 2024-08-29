Челябинец три месяца обворовывал пенсионера под видом ремонтника

О краже крупной суммы денег в ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску заявил 78-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудникам правоохранительных органов потерпевший рассказал, что к исчезновению 600 тысяч рублей может быть причастен ремонтник, который периодически приходил к нему для чистки вентиляции.
Непосредственно на месте преступления полицейские опросили пенсионера и других очевидцев, выяснили приметы возможного злоумышленника. В ходе оперативно-следственных мероприятий он был найден и задержан, причем когда выходил из квартиры своей новой потенциальной жертвы.
Выяснилось, что подозреваемый под видом ремонтника в каждый свой визит к пенсионеру выгадывал момент и крал часть денег. Все это длилось на протяжении трех месяцев, с июня по август 2024 года.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «кража». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.