Более пяти тысяч рабочих мест создадут в Иркутской области

Более пяти тысяч новых рабочих мест создадут в Приангарье. Большинство из них будут высокотехнологичными. Губернатор Иркутской области отметил, что регион динамично развивается. Сейчас здесь реализуют масштабные проекты в сфере авиастроения, цветной металлургии, химии, глубокой лесопереработки, фармацевтики и добычи полезных ископаемых. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.