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Более пяти тысяч рабочих мест создадут в Иркутской области

Большинство из них будут высокотехнологичными.

Источник: Комсомольская правда

Более пяти тысяч новых рабочих мест создадут в Приангарье. Большинство из них будут высокотехнологичными. Губернатор Иркутской области отметил, что регион динамично развивается. Сейчас здесь реализуют масштабные проекты в сфере авиастроения, цветной металлургии, химии, глубокой лесопереработки, фармацевтики и добычи полезных ископаемых. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Чтобы на промышленных предприятиях работали настоящие профессионалы, возможных специалистов привлекают уже со школьной скамьи. Для этого повышают интерес подростков к естественно-научным предметам. Создали 159 профильных классов, 35 из которых основаны вместе с крупными компаниями. Это помогает увеличить количество выпускников, сдающих ЕГЭ по данным дисциплинам.

— Промышленность нуждается в квалифицированных кадрах. Сегодня работодателями региона уже заявлено 37 тысяч вакансий, а количество зарегистрированных безработных — менее шести тысяч человек. Региону предстоит решать эту задачу, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Большое внимание уделяют реализации проектов, которые помогают трансформировать города, в которых есть промышленные гиганты. Пытаются предотвратить отток кадров, особенно молодежи. Также работают над формированием устойчивой связи науки и производства. Так совместно с Иркутским институтом им А. Фаворского планируют выполнить 760 тематик научных исследований и опытно-конструкторских работ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе завершают капитальный ремонт автодорог.