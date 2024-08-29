Хабаровский «Амур» взял реванш у тольяттинской «Лады»

На Урале продолжается розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области. Во второй день состоялась встреча между хабаровским «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Прошлая встреча клубов на Кубке президента Республики Казахстан завершилась поражением дальневосточников, но в этот раз им удалось взять реванш, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Команда Андрея Мартемьянова открыла счет на восьмой минуте. Ошибка защитника «Лады» привела к неразберихе у ворот, шайба отскочила к Алексу Гальченюку, который точно бросил в ближнюю «девятку». Это был дебют новичка хабаровчан. Отыгрались волжане спустя четыре минуты, им удалось переиграть Игоря Бобкова в ближнем бою.
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Во второй двадцатиминутке «тигры» смогли реализовать большинство, отличился нападающий Дмитрий Шевченко. В заключительном отрезке команды обменялись голами. На шайбу Дениса Баранцева «Амур» ответил красивым голом со вбрасывания Вячеслава Грецкого. Хабаровчане сумели до конца матча удержать перевес в счете, что привело к победе во втором матче Кубка — 2:3.
— Тренерский штаб попросил нас активно играть, быть агрессивными на всех участках поля. В какой-то момент соперник потерял концентрацию и нам удалось выиграть, — прокомментировал после матча нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий.
Следующую игру «тигры» проведут с хозяевами турнира — командой «Трактор». Встреча состоится 30 августа в 21:00 по хабаровскому времени.