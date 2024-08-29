Хабаровский «Амур» взял реванш у тольяттинской «Лады»

На Урале продолжается розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области. Во второй день состоялась встреча между хабаровским «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Прошлая встреча клубов на Кубке президента Республики Казахстан завершилась поражением дальневосточников, но в этот раз им удалось взять реванш, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».