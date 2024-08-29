Школьники в Хабаровском крае начнут изучать основы безопасности и защиты Родины

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ребята будут постигать основы безопасности и защиты Родины. Педагоги уже проходят специальную подготовку. Более 400 учителей уже освоили теоретический курс на базе Государственного университета просвещения. После этого им необходимо отработать практические занятия в региональном отделении Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
В связи с введением нового предмета с 1 сентября должность педагогов будет официально звучать «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины». Новый предмет будет представлять собой видоизмененный ОБЖ. Отличие в том, что кроме вопросов безопасности в быту, на транспорте, в общественных местах, в природной среде и в информационном пространстве, ученики будут постигать военную подготовку.