Школьники в Хабаровском крае начнут изучать основы безопасности и защиты Родины

В связи с введением нового предмета с 1 сентября должность педагогов будет официально звучать «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины». Новый предмет будет представлять собой видоизмененный ОБЖ. Отличие в том, что кроме вопросов безопасности в быту, на транспорте, в общественных местах, в природной среде и в информационном пространстве, ученики будут постигать военную подготовку.