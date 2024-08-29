Ночь в лесу провела 74-летняя жительница Хабаровского края, отправившись за грибами

Около 21 часа вечера 27 августа в поисково-спасательный отряд (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в районе села Восход Хабаровского района при сборе грибов заблудилась 74-летняя женщина, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Оперативно в район поиска направилась группа дежурной смены поисково-спасательного отряда МЧС России. Они обследовали местность всю ночь, а утром им на смену пришла новая группа сотрудников МЧС России с кинологическим расчетом. Совместно с сотрудниками полиции и егерем спасатели осмотрели территорию у расположённых поблизости населенных пунктов — Новотроицкое и Осиновая Речка, Корсаково-2, а также лесной массив. Разделившись, группы прочёсывали район, двигаясь по дорогам, тропам, пересекая в лесу небольшие речки и ручьи. Ими пройдено около 20 километров. Ближе к вечеру поисковые работы успешно завершились. Пенсионерка была найдена в лесополосе, медицинская помощь ей не требовалась.
Как рассказала женщина, ночь провести ей пришлось под кустом. Из-за густой травы двигаться было трудно, поэтому она быстро устала. На её пути были постройки, но там никого из людей не оказалось, в воинскую часть пенсионерка обратиться за помощью постеснялась. К счастью история завершилась благополучно, любительницу «тихой охоты» доставили домой.