Ночь в лесу провела 74-летняя жительница Хабаровского края, отправившись за грибами

Оперативно в район поиска направилась группа дежурной смены поисково-спасательного отряда МЧС России. Они обследовали местность всю ночь, а утром им на смену пришла новая группа сотрудников МЧС России с кинологическим расчетом. Совместно с сотрудниками полиции и егерем спасатели осмотрели территорию у расположённых поблизости населенных пунктов — Новотроицкое и Осиновая Речка, Корсаково-2, а также лесной массив. Разделившись, группы прочёсывали район, двигаясь по дорогам, тропам, пересекая в лесу небольшие речки и ручьи. Ими пройдено около 20 километров. Ближе к вечеру поисковые работы успешно завершились. Пенсионерка была найдена в лесополосе, медицинская помощь ей не требовалась.