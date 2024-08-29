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Медики запугали новосибирцев болезнью, вызывающей менингит и полную глухоту

Иванова подчеркнула, что внутренний отит может нарушать равновесие и пространственную ориентацию, а гнойная форма заболевания может привести к разрушению костей.

Источник: Getty Images/Unsplash

Терапевт Виктория Иванова предупредила о серьезных последствиях самолечения и игнорирования отита. В интервью NEWS.ru она отметила, что игнорирование симптомов, таких как постоянная боль в ушах, покраснение вокруг ушной раковины и выделения из слухового прохода, может привести к полной потере слуха или даже менингиту.

Отит — это воспаление, которое может затрагивать среднее, внутреннее или наружное ухо. По словам врача, самолечение может вызвать не только глухоту, но и более серьезные осложнения, такие как абсцесс мозга, поражение слуховых и лицевых нервов, а также паралич.

Иванова подчеркнула, что внутренний отит может нарушать равновесие и пространственную ориентацию, а гнойная форма заболевания может привести к разрушению костей. Она призвала не игнорировать такие симптомы, как заложенность ушей, снижение слуха, общая слабость и повышение температуры.

«Важно обратиться к врачу для выявления причины заболевания и назначения необходимого лечения», — подытожила терапевт.

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