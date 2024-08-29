Медики запугали новосибирцев болезнью, вызывающей менингит и полную глухоту

Отит — это воспаление, которое может затрагивать среднее, внутреннее или наружное ухо. По словам врача, самолечение может вызвать не только глухоту, но и более серьезные осложнения, такие как абсцесс мозга, поражение слуховых и лицевых нервов, а также паралич.