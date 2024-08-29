Роспотребнадзор начал вакцинацию в ПВР Курской области

В первоочередном порядке у лиц, размещенных в пунктах временного размещения в Курской области, начата вакцинация против гриппа, пояснили в пресс-службе. В медицинских организациях, закрепленных за пунктами временного размещения, созданы 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа у детей и взрослых, необходимыми медикаментами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными материалами, уточнили в ведомстве.