Роспотребнадзор начал вакцинацию в ПВР Курской области

«Предпринимаются меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.
В первоочередном порядке у лиц, размещенных в пунктах временного размещения в Курской области, начата вакцинация против гриппа, пояснили в пресс-службе. В медицинских организациях, закрепленных за пунктами временного размещения, созданы 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа у детей и взрослых, необходимыми медикаментами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными материалами, уточнили в ведомстве.
Вакцинация организована в медицинских пунктах, на сегодняшний день привиты уже более 32% от подлежащих иммунизации, отметили в пресс-службе.
В регионе также усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения — все показатели в норме, добавили в Роспотребнадзоре.