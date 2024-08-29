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Роспотребнадзор начал вакцинацию в ПВР Курской области

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает меры по недопущению возникновения массовых инфекционных заболеваний в Курской области, в пунктах временного размещения проводится вакцинация, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Предпринимаются меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

В первоочередном порядке у лиц, размещенных в пунктах временного размещения в Курской области, начата вакцинация против гриппа, пояснили в пресс-службе. В медицинских организациях, закрепленных за пунктами временного размещения, созданы 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа у детей и взрослых, необходимыми медикаментами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными материалами, уточнили в ведомстве.

Вакцинация организована в медицинских пунктах, на сегодняшний день привиты уже более 32% от подлежащих иммунизации, отметили в пресс-службе.

В регионе также усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения — все показатели в норме, добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор
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