Битва мини-роботов: на арене «Технопрома» проходит Открытый кубок Сибири

Открытые инженерные соревнования по спортивным боям мини-роботов пройдут 28 и 29 августа. Организатором битвы роботов выступает Новосибирский государственный технический университет НЭТИ при поддержке Правительства Новосибирской области. Мероприятие призвано популяризировать инженерные специальности, научно-техническое творчество и робототехнику среди детей и молодежи.



«Автоматизация и роботизация внедряются в разных сферах нашей деятельности и отраслях экономики, потребность в специалистах, которые будут создавать роботов и управлять ими, будет только расти. В рамках соглашения будем тиражировать и масштабировать опыт НГТУ на другие образовательные организации, развивать инженерное направление на территории Новосибирской области», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



Как рассказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев, создание и развитие студенческого конструкторского бюро «Прорыв: экстремальная робототехника» и в целом инженерных видов спорта в университете — одно из направлений подготовки кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития в рамках программы «Приоритет 2030». Укрепление взаимодействия с Минцифрой Новосибирской области позволит НГТУ НЭТИ развиваться в статусе регионального центра робототехники и проводить инженерно-спортивные соревнования всех уровней.



В битве за звание чемпионов примут участие команды из Новосибирска, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Иркутска. Новосибирскую область на состязаниях представят две команды студенческого конструкторского бюро «Прорыв: экстремальная робототехника» НГТУ НЭТИ (СКБ ПЭР). На ринге ребята будут управлять собранными самостоятельно роботами Яровит, Duck, Дуболом V и Дуболом 1,5. Специально для проведения подобных роботурниров участниками СКБ собрана отвечающая всем требованиям безопасности, в том числе шумоподавления, арена массой 600 кг. Задача робота, дистанционно управляемого членами команды, нейтрализовать противника любыми способами, разрешенными правилами турнира.



В рамках инженерных состязаний 28 — 29 августа пройдут мастер-классы по проектированию роботов, где участники получат возможность ознакомиться с основами робототехники и освоить навыки конструирования, а также по безопасности проведения поединков.



Для успешного развития на территории Новосибирской области инженерного спорта в области робототехники, искусственного интеллекта и систем автоматического и дистанционного управления робототехническими комплексами и беспилотными системами, а также проектов в сфере студенческой роботехники региональным министерством цифрового развития и связи и НГТУ НЭТИ заключено соглашение о сотрудничестве. Документ, в частности, предполагает подготовку и проведение инженерных соревнований различных уровней, молодежных фестивалей, научно-технических конференций, выставок и семинаров в области робототехники.