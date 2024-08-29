Туманную и теплую погоду обещают новосибирцам 29 августа

Температура воздуха днем составит +22°C, ночью столбики термометра покажут + 11 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Аналогичная погода ожидает жителей Новосибирской области. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, но на северо-западе территории будут небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Утром регион окутает туман. Днем будет +24, ночью — +11 градусов.