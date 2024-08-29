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Туманную и теплую погоду обещают новосибирцам 29 августа

По прогнозу метеорологов, на территории региона ожидаются осадки.

Сейчас в Олбани: +21° 4 м/с 73% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Туманная и теплая погода установится в Новосибирске 29 августа. О прогнозе предупредили в Западно-Сибирском УГМС. — Утром местами туман, — сообщают синоптики.

Температура воздуха днем составит +22°C, ночью столбики термометра покажут + 11 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Аналогичная погода ожидает жителей Новосибирской области. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, но на северо-западе территории будут небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Утром регион окутает туман. Днем будет +24, ночью — +11 градусов.