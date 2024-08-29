Дома продолжают подключать к газу в Хабаровске

В Хабаровске продолжается подключение домов к сетям газораспределения. В микрорайоне Овощесовзоза, на второй очереди, пуск газа уже осуществили. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За прошедшую неделю дома к газу не подключали. Всего услугу получили 35 владений, в ожидании находится один потребитель. Всего такая возможность есть к 420 домов. Работы ведутся на семи объектах в Хабаровске.
В районе Усадебной-Автомобильной поселка Березовка готовность составляет 95%. Полностью проложили линейную часть, смонтировали 425 выходов из земли. До конца августа поставлять газораспределительный пункт и оборудование.
За неделю проложили почти два километра трубы в районе улиц Усадебной-Фруктовой-Хвойной. Сейчас тут проложено 18 километров и смонтировали 454 выхода. Поставка оборудования также ожидается в конце лета.
В районе улиц Сучанской, Кима, Магнитной, Охотничьей, Нефтяной сделали 21 выход из земли. Всего тут проложено девять километров газопровода и 242 выхода. Всего к природному газу подключат 363 домовладения.
Почти два километра трубы и почти четыре километра газопровода проложили в районе улиц Бородинской, Николаевской, Казбекской, Енисейской, Железнодорожной, Алтайской. В переулках Абрикосовом и Ягодном газопровод проложен в полностью, сейчас идут пусконаладочные работы. Сроки сдачи объекта пока уточняются. Здесь техническую возможностью подключения получат 38 домовладений.
По другим улицам информация пока уточняется. По графику сроки выполнения — до конца года.