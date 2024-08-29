В Новосибирске трое похитили мужчину и увезли его в неизвестном направлении

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация о происшествии поступила в полицию, и сотрудники ведомства выехали на место. Как пишет Om1, похищенный страдает наркотической зависимостью, а его похитителями оказались родственники, которые таким образом пытались доставить его в реабилитационный центр.