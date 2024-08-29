В Новосибирске трое похитили мужчину и увезли его в неизвестном направлении

В ночь на 28 августа в Кировском районе Новосибирска произошло похищение, которое попало в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как трое неизвестных мужчин силой выводят молодого человека из подъезда и усаживают его в автомобиль.
Инцидент произошёл около 23:00 по адресу: улица Виктора Уса, дом № 4. Запись с камеры была опубликована в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация о происшествии поступила в полицию, и сотрудники ведомства выехали на место. Как пишет Om1, похищенный страдает наркотической зависимостью, а его похитителями оказались родственники, которые таким образом пытались доставить его в реабилитационный центр.