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В Новосибирске трое похитили мужчину и увезли его в неизвестном направлении

Инцидент произошёл около 23:00 по адресу: улица Виктора Уса, дом № 4.

Источник: Соцсети

В ночь на 28 августа в Кировском районе Новосибирска произошло похищение, которое попало в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как трое неизвестных мужчин силой выводят молодого человека из подъезда и усаживают его в автомобиль.

Инцидент произошёл около 23:00 по адресу: улица Виктора Уса, дом № 4. Запись с камеры была опубликована в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация о происшествии поступила в полицию, и сотрудники ведомства выехали на место. Как пишет Om1, похищенный страдает наркотической зависимостью, а его похитителями оказались родственники, которые таким образом пытались доставить его в реабилитационный центр.