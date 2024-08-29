Попробовать напиток «Амурский утес» и отметить сразу три великих спаса приглашают хабаровчан

В предстоящие выходные провожаем лето и встречаем осень вместе с партнерами проекта «Отдыхаем в крае». Представители туротрасли и индустрии развлечений подготовили интересные предложения как для детей, так и для взрослых. Как отметили в министерстве туризма края, главным событием этой недели станет праздничное открытие после реконструкции Амурского утеса. Мероприятие «Утес: новый рассвет» (0+) начнется в 16 часов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— Подготовлена насыщенная развлекательная и культурная программа. На мастер-классах (0+) все желающие смогут сделать магниты, значки, разрисовать сумку-шоппер и забрать их себе на память. Детям и взрослым предложат сыграть в «бродилку» по достопримечательностям Хабаровска, попробовать напиток «Амурский утес» и принять участие в фотоконкурсе, победитель которого получит 5000 рублей. На концертной площадке выступят лучшие хабаровские артисты и коллективы, в числе которых Никита Туранов, Рипсиме Сехлеян, Анна Уварова, ансамбль «Глория», танцевальный проект «ВВЕРХ НОГАМИ» и группа «UP"рель». Приглашаем всех 1 сентября на открытие утеса, вход свободный, — рассказали в профильном ведомстве.

Новая гастрономическая экскурсия — «Завтрак выходного дня с ароматом Дальнего Востока» (6+). В рамках гастротура запланировано посещение двух местных производств. Сначала туристы заедут на мануфактуру джемов, где узнают тонкости изготовления лакомства, познакомятся с необычными видами джемов, среди которых горчица-лайм, чатни с яблоком, кофейный с черносливом и можжевельником, а также примут участие в мастер-классе по приготовлению варенья их дальневосточных ягод. Вторая точка экскурсии — кофеобжарочный цех, где расскажут об истории напитка, обо всех этапах обжарки и дадут попробовать ферментированный натуральный кофе с лимонником, шиповником, смородиной. Каждый участник экскурсии получит в подарок баночку джема и пакетик кофе.