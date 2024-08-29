Попробовать напиток «Амурский утес» и отметить сразу три великих спаса приглашают хабаровчан

В предстоящие выходные провожаем лето и встречаем осень вместе с партнерами проекта «Отдыхаем в крае». Представители туротрасли и индустрии развлечений подготовили интересные предложения как для детей, так и для взрослых. Как отметили в министерстве туризма края, главным событием этой недели станет праздничное открытие после реконструкции Амурского утеса. Мероприятие «Утес: новый рассвет» (0+) начнется в 16 часов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Подготовлена насыщенная развлекательная и культурная программа. На мастер-классах (0+) все желающие смогут сделать магниты, значки, разрисовать сумку-шоппер и забрать их себе на память. Детям и взрослым предложат сыграть в «бродилку» по достопримечательностям Хабаровска, попробовать напиток «Амурский утес» и принять участие в фотоконкурсе, победитель которого получит 5000 рублей. На концертной площадке выступят лучшие хабаровские артисты и коллективы, в числе которых Никита Туранов, Рипсиме Сехлеян, Анна Уварова, ансамбль «Глория», танцевальный проект «ВВЕРХ НОГАМИ» и группа «UP"рель». Приглашаем всех 1 сентября на открытие утеса, вход свободный, — рассказали в профильном ведомстве.
В Хабаровском районе на Беловодье в выходные будут отмечать сразу три великих спаса — Медовый, Яблочный и Хлебный (0+). В программе проводы лета с народными гуляниями, мастер-класс по плетению венков, песни и танцы у костра, большой народный хоровод и ярмарка продуктов. Гостей праздника ждет горячий вкусный обед: традиционный суп «казачья похлебушка», гречневая каша с мясом и овощами, домашние соленья из погребка, травяной чай с пончиками. Предусмотрен трансфер в обе стороны.
Каякерский клуб приглашает совершить классический маршрут по цветущей Кие (12+). Участников ждут прекрасные виды, вкусный каякерский обед и хорошая компания. В рамках тура запланирована остановка на петроголифах — киинской писанице. Маршруты на Кию подходят для начинающих, но морские каяки не приспособлены для детей, поэтому возраст участников тура от 12 лет. Зато это отличный вариант для съемок видео на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». Главный приз — 3 млн рублей.
Напомним, всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях в регионе можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм (18+), ВКонтакте (12+) и Одноклассники (12+) и в аккаунтах туристского информационного центра.