В Хабаровском крае заменили разбитый большегрузами мост

В селе Болонь Амурского района Хабаровского края открыли движение по восстановленному при помощи сотрудничества муниципалитета и местной компании важный для этого поселения и соседних посёлков автомобильный мост через реку Алюр. Деревянную конструкцию привели в негодность грузовые автомобили, которые были задействованы на важных работах по электрификации железнодорожной ветки Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре. Об этом в своём Телеграм-канале написал глава администрации Амурского района Павел Боровлёв, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мост используется местными жителями для проезда легковыми автомобилями и для проезда специального транспорта (скорой помощи, пожарными машинами и др.). Более того, он необходим для проезда на железнодорожные разъезды между станциями Болонь, Литовко, Санболи, — отметил Павел Боровлёв. — Мост отремонтировали благодаря социально-экономическому сотрудничеству администрации Болоньского поселения и общества с ограниченной ответственностью «ДВ камень». В рамках заключённого договора мост капитально починили за две недели за счёт бюджетных и внебюджетных средств.
Напомним, ранее в Ванинском районе капитально отремонтировали мост через реку Тулучинку. Таким образом органы исполнительной власти района выполняют поручения врио губернатора края Дмитрия Демешина, подчёркивающего, что работы, не требующие серьёзных финансовых вложений, должны быть выполнены оперативно и качественно.