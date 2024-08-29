В Хабаровском крае заменили разбитый большегрузами мост

В селе Болонь Амурского района Хабаровского края открыли движение по восстановленному при помощи сотрудничества муниципалитета и местной компании важный для этого поселения и соседних посёлков автомобильный мост через реку Алюр. Деревянную конструкцию привели в негодность грузовые автомобили, которые были задействованы на важных работах по электрификации железнодорожной ветки Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре. Об этом в своём Телеграм-канале написал глава администрации Амурского района Павел Боровлёв, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».