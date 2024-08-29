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Синоптики обещают последний умеренно теплый день августа на Южном Урале

В четверг, 29 августа, синоптическая ситуация в Челябинской области будет определяться влиянием холодного атмосферного фронта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 64% 758 мм рт. ст. +16°

Днем при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, плюс 19−24, на юге — до 27 градусов. Ветер западной четверти 4−9 м/с, порывы до 12 м/с.

В Челябинске сегодня без существенных осадков и плюс 20−22.

В 6.30 утра в центре города плюс 17, влажность 81%, ветер северо-западный 6 м/с, атмосферное давление 743 мм ртутного столба при норме 739 мм.

В пятницу и субботу столбики термометров по сравнению с сегодняшним днем понизятся на 4−5 градусов.

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 30 августа в Челябинске, Магнитогорске и Коркино действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени).