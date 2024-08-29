Синоптики обещают последний умеренно теплый день августа на Южном Урале

Днем при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, плюс 19−24, на юге — до 27 градусов. Ветер западной четверти 4−9 м/с, порывы до 12 м/с.
В Челябинске сегодня без существенных осадков и плюс 20−22.
В 6.30 утра в центре города плюс 17, влажность 81%, ветер северо-западный 6 м/с, атмосферное давление 743 мм ртутного столба при норме 739 мм.
В пятницу и субботу столбики термометров по сравнению с сегодняшним днем понизятся на 4−5 градусов.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 30 августа в Челябинске, Магнитогорске и Коркино действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени).