Синоптики обещают последний умеренно теплый день августа на Южном Урале

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 30 августа в Челябинске, Магнитогорске и Коркино действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени).