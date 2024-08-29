Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день лета в Омской области

В Обь-Иртышском УГМС опубликовали прогноз погоды на последние дни лета в Омской области. В регион уже пришло осеннее похолодание. Температура воздуха сегодня, 29 августа, составит +18… +23 градуса. Днём повсеместно ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах будет гроза, а ночью туманы.
В пятницу, 30 августа, станет ещё холоднее, а дожди продолжат идти. Температура ночью прогнозируется на уровне +8… +13 градусов, днём будет ненамного теплее — от +14 до +19.
В субботу, 31 августа, в последний день лета столбик термометра в ночные часы упадёт до +4… +9 градусов. Днём будет +12… +17.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, такая осенняя погода сохранится в течение всего сентября. «Бабьего лета», судя по всему, в этом году в Омской области не будет.