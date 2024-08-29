В Красноярске на треть снизят выбросы от трубы ЭВРЗ

В Красноярске снизят выбросы котельной ЭВРЗ. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
В Красноярске накануне обсудили проект по снижению выбросов на ЭВРЗ. На предприятии собираются остановить один из трех котлов, что позволит сократить выбросы сразу на треть. Оставшиеся котлы модернизируют в 2026 году.
Тех потребителей, которые получали тепло от котельной ЭВРЗ, переведут на ТЭЦ-2 уже осенью следующего года.
«Вопрос с котельной ЭВРЗ у нас на особом контроле. И министерство доведет до конца этот проект», — отметил министр.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске определили подрядчика, который переведет частные дома на электроотопление.