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В Красноярске на треть снизят выбросы от трубы ЭВРЗ

Один из трех котлов остановят, а потребителей переведут на ТЭЦ-2.

Источник: Минэкологии Красноярского края

В Красноярске снизят выбросы котельной ЭВРЗ. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

В Красноярске накануне обсудили проект по снижению выбросов на ЭВРЗ. На предприятии собираются остановить один из трех котлов, что позволит сократить выбросы сразу на треть. Оставшиеся котлы модернизируют в 2026 году.

Тех потребителей, которые получали тепло от котельной ЭВРЗ, переведут на ТЭЦ-2 уже осенью следующего года.

«Вопрос с котельной ЭВРЗ у нас на особом контроле. И министерство доведет до конца этот проект», — отметил министр.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске определили подрядчика, который переведет частные дома на электроотопление.

экология