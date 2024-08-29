Чернышенко проверил темпы работ на строительстве ЦКП СКИФ под Новосибирском

Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства работ на ЦКП СКИП под Новосибирском. Проект позволит ученым проводить эксперименты с синхротронным излучением на уровне мировых стандартов.
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый зампред Госдумы Александр Жуков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетили стройплощадку Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы правительства Новосибирской области.
— Студенческих отрядов работало на разных стройках много, но это — точно в жизни поколения бывает один раз — такая стройка, поэтому вам всем повезло. И здорово, что вы попали в этот стройотряд, вам огромная благодарность, — рассказал зампред Правительства РФ.
Участники поездки осмотрели оборудование ускорительно-накопительного комплекса, а помещение линейного и бустерного колец, а также площадку здания накопителя. Они также пообщались с бойцами студенческих трудовых отрядов, которые помогают в строительстве.
Научная установка ЦКП СКИФ — это уникальный и самый современный в мире синхротрон 4+ поколения. С его помощью ученые и компании смогут проводить независимые исследования и добиваться впечатляющих результатов в разных областях. Проект позволяет проводить почти все эксперименты с синхротронным излучением, которые российские учёные раньше делали в Европе и США. Строительство синхротрона поможет решить практические задачи, позволяя учёным изучать различные материалы и, в будущем, улучшать их свойства, например, создавать новые композиты или долговечные аккумуляторы.