Чернышенко проверил темпы работ на строительстве ЦКП СКИФ под Новосибирском

Научная установка ЦКП СКИФ — это уникальный и самый современный в мире синхротрон 4+ поколения. С его помощью ученые и компании смогут проводить независимые исследования и добиваться впечатляющих результатов в разных областях. Проект позволяет проводить почти все эксперименты с синхротронным излучением, которые российские учёные раньше делали в Европе и США. Строительство синхротрона поможет решить практические задачи, позволяя учёным изучать различные материалы и, в будущем, улучшать их свойства, например, создавать новые композиты или долговечные аккумуляторы.