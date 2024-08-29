Приметы на Ореховый Спас: что нельзя делать 29 августа 2024 года

В четверг, 29 августа, отмечается праздник, который в народе получил название Ореховый Спас. Такое название возникло из-за того, что к этому времени начинали собирать орехи. В церковном календаре же отмечают Спас Нерукотворный.
Что можно делать 29 августа:
- в этот день в храмах было принято освещать орехи и молодые колосья пшеницы;
- готовили праздничный стол, где обязательно будут орехи, фрукты и мед;
- хозяйки выпекали хлеб из нового урожая;
Что нельзя делать 29 августа:
- убираться в доме;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- ссориться;
- плохо обращаться с хлебом, особенно кидать его, выбрасывать;
- пользоваться чужим полотенцем;
Народные приметы:
- много орехов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году;
- водоемы спокойные, без волн — осень и зима будут без сильных ветров;
- орех упал на голову — к прибыли.