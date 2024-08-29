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Приметы на Ореховый Спас: что нельзя делать 29 августа 2024 года

В четверг, 29 августа, отмечается праздник, который в народе получил название Ореховый Спас.

В четверг, 29 августа, отмечается праздник, который в народе получил название Ореховый Спас. Такое название возникло из-за того, что к этому времени начинали собирать орехи. В церковном календаре же отмечают Спас Нерукотворный.

Что можно делать 29 августа:

  • в этот день в храмах было принято освещать орехи и молодые колосья пшеницы;
  • готовили праздничный стол, где обязательно будут орехи, фрукты и мед;
  • хозяйки выпекали хлеб из нового урожая;

Что нельзя делать 29 августа:

  • убираться в доме;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • ссориться;
  • плохо обращаться с хлебом, особенно кидать его, выбрасывать;
  • пользоваться чужим полотенцем;

Народные приметы:

  • много орехов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году;
  • водоемы спокойные, без волн — осень и зима будут без сильных ветров;
  • орех упал на голову — к прибыли.