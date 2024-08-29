Мэрия Владивостока опубликовала первые кадры «Улицы Дальнего Востока»

Во Владивостоке на Университетской набережной подходит к концу монтаж «Улицы Дальнего Востока», которая откроется во время Восточного экономического форума. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна только для участников ВЭФ, но уже с 7 и 8 сентября посетить ее смогут все желающие, сообщает мэрия.