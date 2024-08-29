Мэрия Владивостока опубликовала первые кадры «Улицы Дальнего Востока»

Во Владивостоке на Университетской набережной подходит к концу монтаж «Улицы Дальнего Востока», которая откроется во время Восточного экономического форума. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна только для участников ВЭФ, но уже с 7 и 8 сентября посетить ее смогут все желающие, сообщает мэрия.
На выставке будут представлены уникальные павильоны 11 дальневосточных регионов. В этом году павильон нашего края откроется под концепцией «Приморский край — маяк на карте России», а основное внимание будет уделено реализации мастер-планов.
В этом году Приморье впервые организует работу рыбного рынка на «Улице Дальнего Востока», гости форума смогут продегустировать продукцию дальневосточной кухни, среди которой будут авторские блюда из минтая, гребешка и мидии.
Амурская область расскажет гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Камчатский край отправит гостей в виртуальное туристическое путешествие по региону.
Основной павильон Сахалинской области будет выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. Рядом с ним — павильон инвестора в форме раковины морского гребешка. Вокруг разместятся фигуры рыб и морских существ. Центральное место займет шестиметровый серый кит.
Свою экспозицию организует и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с КРДВ. Павильон «Развиваем Дальний» будет посвящено механизмам господдержки инвестиций и социально значимым программам.
Отдельный павильон будет посвящен участникам конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Здесь покажут видеодневники людей, которые путешествуют по регионам округа.
Министерство спорта России организует площадку «Спорт — норма жизни», на которой будут обсуждаться актуальные темы этой сферы, а вот тематические активности пройдут в павильоне «Арена ГТО».
В стартовый день ВЭФ состоится международный форум «Дом сокола», в рамках которого будет запущен одноименный павильон.
На территории набережной не только строят выставочные павильоны, но и восстанавливают и обновляют прогулочную зону, проверяют уличное освещение и делают все, чтобы гостям форума было комфортно.
«Традиционно благоустройство “Улицы Дальнего Востока” — одно из приоритетных направлений в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму. 7 и 8 сентября у всех гостей и жителей Владивостока будет возможность познакомиться с каждым регионом Дальнего Востока, узнать их историю и погрузиться в уникальный национальный колорит. Уверен, что выставка оставит у каждого приятный отклик», — отметил мэр Владивостока Константин Шестаков.
Напомним, что ВЭФ-2024 состоится в столице Приморья с 3 по 6 сентября. В этом году пройдет больше 20 важных для Приморского края встреч.