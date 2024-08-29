На пути к 400-летию. Юбилей Красноярск отметит в 2028 году

«Надеемся начать подготовку к юбилею уже в рамках формирования федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Есть проекты, где нужна более детальная проработка, и мы совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовим предложения в адрес правительства РФ. В части по привлечению потенциальных инвесторов проектов 400-летия разработаны предложения. Мы понимаем, что юбилей — это не только объек­ты, поэтому предлагаем рассматривать Красноярск как место проведения международных и всероссийских спортивных и культурно-массовых мероприятий с 2025 по 2028 год», — считает глава региона Михаил Котюков.