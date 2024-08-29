На пути к 400-летию. Юбилей Красноярск отметит в 2028 году

В 2028 году Красноярск будет отмечать юбилей — 400-летие со дня основания города. Казалось бы, времени на подготовку ещё много, но работы уже идут полным ходом. Так, недавно состоялось очередное заседание оргкомитета в Москве, на котором обсудили предложения по развитию социальной, транспортной инфраструктуры, экологической ситуации, приведению в порядок объектов культурного наследия. Всё это должно сделать краевую столицу ещё современнее и удобнее.
На уровне города, края и страны
По мнению вице-премьера правительства РФ Александра Новака, возглавляющего оргкомитет, знаковая дата в очередной раз подчеркнёт роль краевой столицы и её нынешнее значение для современной России.
«Празднование юбилея Красноярска должно стать дополнительным фактором в его развитии, в повышении привлекательности города для жителей, туристов и реализации на его территории новых инвестиционных проектов», — сказал Александр Новак.
Напомним, специальный указ «О праздновании 400-летия основания города Красноярска» президент РФ Владимир Путин подписал ещё в апреле 2019 года. На очередном заседании оргкомитета по подготовке к юбилею обсудили, что уже сделано и что предстоит в рамках празднования.
Участие в совещании приняли представители федеральных структур, а также губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов.
«Надеемся начать подготовку к юбилею уже в рамках формирования федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Есть проекты, где нужна более детальная проработка, и мы совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовим предложения в адрес правительства РФ. В части по привлечению потенциальных инвесторов проектов 400-летия разработаны предложения. Мы понимаем, что юбилей — это не только объекты, поэтому предлагаем рассматривать Красноярск как место проведения международных и всероссийских спортивных и культурно-массовых мероприятий с 2025 по 2028 год», — считает глава региона Михаил Котюков.
Большинство проектов будут реализованы за счёт городского и краевого бюджета. Но задействуют и федеральные средства.
«В центре юбилейных планов должны быть потребности жителей. Поэтому на совещании мы представили проекты, на реализацию которых есть высокий запрос красноярцев. Некоторые из них требуют серьёзной финансовой поддержки от Федерации. Уверен, что не останутся в стороне и внесут свой вклад в подготовку города к юбилею и крупные компании», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.
Центр Енисейской губернии
Красноярск был основан казаками во главе с Андреем Дубенским в 1628 году. Поселение называлось Красный Яр, то есть «Красивый берег». Статус города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России. В 1822 году царским указом была создана Енисейская губерния, и город стал её центром.
Сейчас Красноярск — крупный промышленный, транспортный, научный, культурный и спортивный центр Восточной Сибири, столица второго по величине региона нашей страны. В городе работают 150 крупных и средних предприятий. Несколько лет назад он получил статус миллионника.
Празднование 400-летия даст толчок в развитии не только города, но и всего края. Это показал опыт уже проведённых юбилеев других городов региона. В 2019 году с размахом отметили 400-летие Енисейска, а в 2022 году — 200-летие Минусинска. Оба города к юбилею сильно преобразились. Прошла реставрация архитектурных памятников и храмов, а также общее благоустройство территории. Всё это ждёт и Красноярск.