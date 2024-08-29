Трое детей и подросток пострадали в ДТП на дорогах Омской области

Во вторник, 27 августа, в Омской области произошло четыре ДТП с участием несовершеннолетних.
Так в Таре на улице Лобкова 42-летний водитель Audi сбил 4-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу из-за стоящего транспорта. В результате ДТП ребёнок был госпитализирован.
А в Омске на улице Звёздная 48-летний водитель автомобиля Nissan допустил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчику потребовалась медицинская помощь.
Также в этот день в Омске сбили ещё одного юного велосипедиста. 68-летний водитель автомобиля Mazda наехал на 10-летнего мальчика. Ребёнку потребовалась медпомощь.
Ещё одно ДТП случилось в Называевске. Там 26-летний мужчина на квадроцикле сбил 16-летнюю девушку. Она обратилась за медицинской помощью.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, по данным фактам проводится проверка.