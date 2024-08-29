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Красноярцев приглашают на фестиваль света и волшебства

В Красноярске в предстоящую субботу, 31 августа, в парке имени 1 Мая пройдет фестиваль света и волшебства «Светлячок».

В Красноярске в предстоящую субботу, 31 августа, в парке имени 1 Мая пройдет фестиваль света и волшебства «Светлячок». Гостей ждет множество мастер-классов, ярких фотозон, возможность принять участие в росписи арт-объекта и выступление музыкальных коллективов города.

Также на территории «МайПарка» можно будет сделать свой мини-флорариум, поиграть в консольные игры, поучаствовать в кино-квизе, порисовать на мольбертах, попрактиковаться в нейрографике, стоянию на гвоздях, посетить чайную церемонию и модное шоу.

На ярмарке мастеров гости смогут приобрести изделие ручной работы и оставить небольшую записку на большом Дереве пожеланий.

«“МайПарк” — это огромное пространство для самореализации молодёжи. В течение летнего сезона проходили мероприятия разной тематики, куда мог прийти каждый желающий, чтобы попробовать что-то новое и найти дело по душе. Неспроста выбрано и название закрытия сезона проекта — фестиваль света и волшебства, ведь именно волшебный заряд нужен перед началом осени и нового учебного года, и мы готовы его дарить уже девятый год подряд», — говорит директор ИТ-центра Анастасия Домнина.

Мероприятие начнется в 17:00, вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать в группе молодежного центра или по телефону 291−33−16.