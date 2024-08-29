Красноярцев приглашают на фестиваль света и волшебства

«“МайПарк” — это огромное пространство для самореализации молодёжи. В течение летнего сезона проходили мероприятия разной тематики, куда мог прийти каждый желающий, чтобы попробовать что-то новое и найти дело по душе. Неспроста выбрано и название закрытия сезона проекта — фестиваль света и волшебства, ведь именно волшебный заряд нужен перед началом осени и нового учебного года, и мы готовы его дарить уже девятый год подряд», — говорит директор ИТ-центра Анастасия Домнина.