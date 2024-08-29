Один перевозчик допустил весомые задержки двух рейсов из Омска

В первом случае речь идет о вылете в Сочи, который должен был стартовать в 4:30. Судя по информации, размещенной Омским аэропортом, он перенесен более чем на 2 часа: борт отправился в пункт назначения в 6:40.
Вторым направлением с нарушением графика стала Москва: борт, которому надлежало отправиться в столицу еще в 6:30, предположительно покинет пределы Омска лишь в 9:25, то есть практически на три часа позже запланированного.
Точные причины «сбоев» не известны, однако вероятно речь идет о поздней «поставке» борта под осуществление рейсов.