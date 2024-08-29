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Один перевозчик допустил весомые задержки двух рейсов из Омска

Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 7:50 четверга, 29 августа 2024 года, существенные по продолжительности задержки зафиксированы у двух рейсов в разных направлениях, которые объединены общим перевозчиком, компанией «Уральские авиалинии».

Источник: Freepik

В первом случае речь идет о вылете в Сочи, который должен был стартовать в 4:30. Судя по информации, размещенной Омским аэропортом, он перенесен более чем на 2 часа: борт отправился в пункт назначения в 6:40.

Вторым направлением с нарушением графика стала Москва: борт, которому надлежало отправиться в столицу еще в 6:30, предположительно покинет пределы Омска лишь в 9:25, то есть практически на три часа позже запланированного.

Точные причины «сбоев» не известны, однако вероятно речь идет о поздней «поставке» борта под осуществление рейсов.