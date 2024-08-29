В Башкирию вернется дождливая погода

Сегодня, 29 августа, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +20…+25°.
30 августа местами небольшие дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +17…+22°.
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
Сегодня, 29 августа, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +20…+25°.
30 августа местами небольшие дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +17…+22°.