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В Башкирию вернется дождливая погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 64% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 29 августа, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +20…+25°.

30 августа местами небольшие дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +17…+22°.