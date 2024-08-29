Вторые смены в школах Хабаровского края уходят в прошлое

— В 18 школах вторая смена — явление временное, на период проведения капитального ремонта, это Амурский, Ванинский, Бикинский, имени Лазо районы. В основном, обучение в две смены организовано в школах, расположенных в центральных районах с плотной жилой застройкой Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, — пояснили в министерстве образования и науки Хабаровского края. В новом учебном году в Хабаровском крае начнут работу 373 школы, 10 из них — после капитального ремонта.