Вторые смены в школах Хабаровского края уходят в прошлое

Новый учебный год для школьников Хабаровского края начнётся позже обычного на один день. 2 сентября за парты сядут 155 тысяч школьников, 16 тысяч из них — впервые. Обучение будет организовано преимущественно с утра, но некоторым ученикам придётся учиться со второй смены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В новом учебном году во вторую смену будут обучаться более 18 тысяч учеников в 92 школах Хабаровского края — почти 12% от общего количества учащихся. Согласно санитарным нормам и правилам, во вторую смену не должны обучаться школьники 1-х, 5-х, 9−11-х классов и классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
— В 18 школах вторая смена — явление временное, на период проведения капитального ремонта, это Амурский, Ванинский, Бикинский, имени Лазо районы. В основном, обучение в две смены организовано в школах, расположенных в центральных районах с плотной жилой застройкой Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, — пояснили в министерстве образования и науки Хабаровского края. В новом учебном году в Хабаровском крае начнут работу 373 школы, 10 из них — после капитального ремонта.