Рекомендации по питанию школьников от приморских врачей

— необходимо соблюдать четкий режим питания: три основных приема пищи — завтрак, обед, ужин, и два перекуса — второй завтрак и полдник.



— питание в определенные часы способствует полноценному усвоению пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний.



— для учащихся первой смены оптимальными будут следующие часы приема пищи: первый завтрак — дома в 07:00, второй завтрак в 10:30 — 11:00, обед в 13:00, полдник в 16:30, ужин в 19:00 — 20:00. Последний приём пищи должен проходить не позднее, чем за полтора часа до сна.



— для детей, обучающихся во вторую смену: завтрак в 8:00, обед в 12:00, полдник в 15:00, ужин в 20:00.



Важна адекватная энергетическая ценность рациона, полностью компенсирующая, но не превышающая энергозатраты ребенка. Нужно учитывать возраст, пол, физическую конституцию, интеллектуальную и физическую активность ребенка: