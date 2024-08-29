Рекомендации по питанию школьников от приморских врачей

Во время учебного года родители стараются организовать детям дополнительные занятия в кружках и спортивных секциях. Для формирования и сохранения физического, психического здоровья и полноценного усвоения школьной программы важно грамотно организовать питание школьника.
Как отметила врач-диетолог Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Надежда Косырева, в обеспечении питания школьника недостаточно опираться на собственную интуицию, важно знать принципы здорового питания.
Главные правила организации детского питания от врача-диетолога:
— необходимо соблюдать четкий режим питания: три основных приема пищи — завтрак, обед, ужин, и два перекуса — второй завтрак и полдник.
— питание в определенные часы способствует полноценному усвоению пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний.
— для учащихся первой смены оптимальными будут следующие часы приема пищи: первый завтрак — дома в 07:00, второй завтрак в 10:30 — 11:00, обед в 13:00, полдник в 16:30, ужин в 19:00 — 20:00. Последний приём пищи должен проходить не позднее, чем за полтора часа до сна.
— для детей, обучающихся во вторую смену: завтрак в 8:00, обед в 12:00, полдник в 15:00, ужин в 20:00.
Важна адекватная энергетическая ценность рациона, полностью компенсирующая, но не превышающая энергозатраты ребенка. Нужно учитывать возраст, пол, физическую конституцию, интеллектуальную и физическую активность ребенка:
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— в зависимости от возраста, средняя совокупная энергетическая ценность рациона должна соответствовать: в 7−11 лет — 2300 ккал в день, 11−14 лет — 2500 ккал, 14−18 лет — до 3000 ккал.
— в рационе нужен сбалансированный и гармоничный состав по всем пищевым компонентам (белки, жиры, углеводы, макро- и микронутриенты).
— важно также снизить употребление полуфабрикатов, высокоуглеводистых продуктов и энергетических напитков с кофеином.