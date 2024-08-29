Иркутские учёные обнаружили в ионосфере дыру от взрыва корабля Илона Маска

Сотрудники Института солнечно-земной физики в Иркутске (входит в Сибирское отделение РАН) нашли необычные последствия взрыва сверхтяжелого космического корабля Илона Маска Starship, который произошёл 18 ноября 2023 года, сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ИСЗФ.
— Тогда первая ступень ракеты отделилась от Starship’а и взровалась на высотке 90 километров. Сам корабль достиг отметки 149 км, где его подорвала система безопасности. Эти взрывы отразились на состоянии ионосферы — слое земной атмосферы, который состоит из электрически заряженных частиц.
Научную статью опубликовали в главном мировом журнале по геофизике Geophysical Research Letters. Над ней работали иркутяне Юрий Ясюкевич, Артем Веснин, Валентин Лебедев и Артем Падохин, а также сотрудники Парижского института физики Земли Эльвира Астафьева и Борис Малецкий. «Корабль быстрее скорости звука, и образовывал в атмосфере ударно-акустические волны,» — рассказывает доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич.
По его словам, это похоже на волны, остающиеся на поверхности воды, когда по ней проходит катер, только они имеют форму не треугольника, а конуса. Обычно при космических запусках такие волны распространяются в основном в южном направлении, но в этот раз колебания воздуха двигались в том числе на север.
Другая странность — в районе взрыва из ионосферы пропали свободно летающие электроны, остались только положительные ионы. Это явление называется плазменной дырой (плазма — это как раз газ, состоящий из ионов). Такое случается, когда в атмосферу попадает ракетное топливо, но в этот раз учёные считают, что причина явления — не химические процессы. Разобравшись, что и почему произошло при взрыве американского космического аппарата, учёные смогут лучше понимать, процессы, которые происходят в околоземном космическом пространстве.