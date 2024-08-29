Иркутские учёные обнаружили в ионосфере дыру от взрыва корабля Илона Маска

Другая странность — в районе взрыва из ионосферы пропали свободно летающие электроны, остались только положительные ионы. Это явление называется плазменной дырой (плазма — это как раз газ, состоящий из ионов). Такое случается, когда в атмосферу попадает ракетное топливо, но в этот раз учёные считают, что причина явления — не химические процессы. Разобравшись, что и почему произошло при взрыве американского космического аппарата, учёные смогут лучше понимать, процессы, которые происходят в околоземном космическом пространстве.