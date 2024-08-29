В Красноярске устанавливают светофоры у школ и детских садов. Его уже поставили на перекрёстке ул. Песочная и Крылова. Там находится общеобразовательная школа. Сейчас светофоры работают в режиме «мигающий желтый».
Также они появились в районе улицы Тельмана, 16а. В ближайшее время оборудование поставят школе на перекрёстке ул. Юности и Административного проезда.
На улице Волгоградская на переходе к детскому саду № 63 сделали понижения бордюра, установили ограждения, «лежачих полицейских», а также весь комплекс знаков и светофор типа Т7.
Кроме того, светофоры к новому учебному году установили на улице Ломоносова, 19, в микрорайоне Солнечный, возле новой школы. Комплекс светофоров типа Т7 уже работает на ул. 40 лет Победы, 32, ул. 40 лет Победы, 30, ул. 40 лет Победы, 28, ул. 40 лет Победы, 26. Еще один такой светофор до начала учебы закрепят на стойках, которые уже установлены на ул. Рейдовая, 68, сообщает городская администрация.