В Красноярске устанавливают светофоры у школ и детских садов

Кроме того, светофоры к новому учебному году установили на улице Ломоносова, 19, в микрорайоне Солнечный, возле новой школы. Комплекс светофоров типа Т7 уже работает на ул. 40 лет Победы, 32, ул. 40 лет Победы, 30, ул. 40 лет Победы, 28, ул. 40 лет Победы, 26. Еще один такой светофор до начала учебы закрепят на стойках, которые уже установлены на ул. Рейдовая, 68, сообщает городская администрация.