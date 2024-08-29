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Дорожники устраняют размывы после схода воды на трассах в Приморье

В четверг, 29 августа, бригады дорожных служб ведут аварийно-восстановительные работы на проблемных участках трасс, где уровень воды снизился до минимального.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Хасанском округе восстанавливают путь к Гвоздево. В работах задействованы грейдер и три автосамосвала. Проезд уже доступен для всех видов автотранспорта.

В Анучинском округе накануне вода полностью сошла на подъезде к Муравейке, Примавтодор устранил размывы. Проезд есть на этом участке и на подъезде к Еловке.

В Кировском районе также есть положительные изменения по уровню воды. Несколько незначительных переливов зафиксированы на дороге к селу Подгорное.

В Красноармейском округе сохраняются глубокие переливы по направлению Лукьяновка — Новополтавка. Проезда пока нет.

В Пограничном округе нет проезда на участке улицы Дальневосточная в Жариково, альтернативный объезд организован по другим улицам.