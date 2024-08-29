Дорожники устраняют размывы после схода воды на трассах в Приморье

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Хасанском округе восстанавливают путь к Гвоздево. В работах задействованы грейдер и три автосамосвала. Проезд уже доступен для всех видов автотранспорта.
В Анучинском округе накануне вода полностью сошла на подъезде к Муравейке, Примавтодор устранил размывы. Проезд есть на этом участке и на подъезде к Еловке.
В Кировском районе также есть положительные изменения по уровню воды. Несколько незначительных переливов зафиксированы на дороге к селу Подгорное.
В Красноармейском округе сохраняются глубокие переливы по направлению Лукьяновка — Новополтавка. Проезда пока нет.
В Пограничном округе нет проезда на участке улицы Дальневосточная в Жариково, альтернативный объезд организован по другим улицам.