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Новосибирск готовится к прохладному сентябрю: до +2 ночью и не выше +20 днем

Солнечных дней прогнозируется всего шесть.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирск завершает лето под дождливым небом, а прогнозы на сентябрь не сулят сибирякам существенного улучшения погоды. По данным платформы «Рамблер. Погода», первый месяц осени ожидается преимущественно пасмурным с небольшими осадками. Солнечных дней прогнозируется всего шесть.

Дневная температура в сентябре не поднимется выше +20 градусов, а ночная может опускаться до +3. После 20-х чисел ожидается дальнейшее похолодание: дневная температура не превысит +12 градусов. Яндекс. Погода, в свою очередь, допускает снижение дневной температуры до этой отметки уже в середине сентября.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что бабьего лета не будет.