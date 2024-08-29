Новосибирск готовится к прохладному сентябрю: до +2 ночью и не выше +20 днем

Дневная температура в сентябре не поднимется выше +20 градусов, а ночная может опускаться до +3. После 20-х чисел ожидается дальнейшее похолодание: дневная температура не превысит +12 градусов. Яндекс. Погода, в свою очередь, допускает снижение дневной температуры до этой отметки уже в середине сентября.