Гастрономический фестиваль в столице Приамурья собрал около 80 тысяч гостей

Отдельной площадкой стала зона мастер-классов. Здесь всех желающих учили, как готовить борщ в стиле российской паназии, профитроль с начинкой из картофельного крема, бочкового огурца и судака горячего копчения и еще много чего другого. К примеру, шеф одного из благовещенских ресторанов рассказала публике о технологии приготовления одного из своих фирменных блюд, успевая отвечать на уточняющие вопросы о том, какой твердости сыр лучше использовать. А стоящая рядом группа поваров из Китая в это время готовилась представить свое не опознанное мной, но очень красивое блюдо. Мастер-класс закончился дегустацией.