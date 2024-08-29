В Красноярском крае ситуация по заболеваемости коронавирусом остается стабильной

Ранее мы писали, что 31 августа жители Красноярска и гости краевой столицы смогут бесплатно проверить свое здоровье. На набережной имени Хазрета Совмена врачи проведут обследование дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазного давления, а также сделают анализ крови на глюкозу и холестерин.