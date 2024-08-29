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В Красноярском крае ситуация по заболеваемости коронавирусом остается стабильной

За прошедшие семь дней диагноз COVID-19 поставили 41 жителю региона.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается стабильной. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошедшие семь дней диагноз COVID-19 поставили 41 жителю региона — число заболевших остается на уровне предыдущей недели.

Несмотря на это, игнорировать меры профилактики не стоит: мойте руки, не занимайтесь самолечением, избегайте контактов с заболевшими и соблюдайте правила респираторного этикета.

Ранее мы писали, что 31 августа жители Красноярска и гости краевой столицы смогут бесплатно проверить свое здоровье. На набережной имени Хазрета Совмена врачи проведут обследование дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазного давления, а также сделают анализ крови на глюкозу и холестерин.

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