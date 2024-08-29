В Красноярском крае двое туристов сорвались с 30-метровой высоты

Всю ночь пострадавшие, один из которых сломал голень и бедро (второй получил менее тяжелые травмы), страдали от боли и холода. Утром их нашел проезжавший мимо местный житель — он заметил пустой автомобиль и решил выяснить, не случилось ли беды. Травмированные туристы отозвались на голос.