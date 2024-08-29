В Красноярском крае двое туристов сорвались с 30-метровой высоты

До утра пришлось ждать помощи двум туристам, упавшим ночью со смотровой площадки в Курагинском районе Красноярского края. Мужчин обнаружил неравнодушный автолюбитель, рассказали в краевом государственном учреждении «Спасатель».
Несчастный случай произошел в окрестностях поселка Усть-Каспа. Двое туристов приехали в темное время суток на смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на реку Кизир. Сначала, не разглядев особенностей скалистого выступа, сорвался с высоты 30 метров один мужчина, затем — второй.
Всю ночь пострадавшие, один из которых сломал голень и бедро (второй получил менее тяжелые травмы), страдали от боли и холода. Утром их нашел проезжавший мимо местный житель — он заметил пустой автомобиль и решил выяснить, не случилось ли беды. Травмированные туристы отозвались на голос.
Прибывшие по вызову сотрудники Минусинского поисково-спасательного отряда оказали пострадавшим первую помощь, переправили их через реку в населенный пункт и передали медикам.