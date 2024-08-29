Омич пришел в гости к другу и украл велосипед из подъезда

УМВД России по Омской области сообщило о краже велосипеда, которая произошла на улице 70 лет Октября.
В полицию обратился омич и рассказал, что оставляет велосипед в подъезде дома, не пристёгивая его. Выйдя из квартиры, он не обнаружил своего железного коня. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен 47-летний омич. Он пришел к своему другу в гости, но того не оказалось дома. Зато внимание привлек чужой велосипед на лестничной площадке. Велосипед он продал на рынке на следующий день, выручив 3 200 рублей. Деньги потратил. Полицейские возбудили уголовное дело.
Ранее мы сообщали о краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома на улице Пушкина. В полицию обратилась владелица. Она рассказала, что велосипед пропал из-под лестницы, он не был пристёгнут.