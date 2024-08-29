В Братске ограничат продажу алкоголя 2 сентября

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому все школьные мероприятия состоятся на день позже. Постановление областного правительства, ограничивающее продажу алкоголя в День знаний, предусматривает, что в случае переноса даты переносятся и ограничения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».