В Братске ограничат продажу алкоголя 2 сентября

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому все школьные мероприятия состоятся на день позже. Постановление областного правительства, ограничивающее продажу алкоголя в День знаний, предусматривает, что в случае переноса даты переносятся и ограничения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».
Розничная продажа алкогольной продукции, включая пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, 2 сентября будет запрещена с 8:00 до 23:00 в магазинах. Для предприятий общественного питания действует исключение. В кафе, барах и ресторанах алкоголь можно будет приобрести.
Для нарушителей закона предусмотрен штраф с обязательным изъятием алкогольной продукции. За исполнением решения о запрете продажи алкоголя следят сотрудники полиции.