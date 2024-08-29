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В Братске ограничат продажу алкоголя 2 сентября

В понедельник в Братске ограничат продажу алкоголя. 2 сентября в городе, как и по всей стране, пройдут торжественные линейки в школах, посвященные Дню знаний.

Источник: ТК Город

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому все школьные мероприятия состоятся на день позже. Постановление областного правительства, ограничивающее продажу алкоголя в День знаний, предусматривает, что в случае переноса даты переносятся и ограничения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Розничная продажа алкогольной продукции, включая пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, 2 сентября будет запрещена с 8:00 до 23:00 в магазинах. Для предприятий общественного питания действует исключение. В кафе, барах и ресторанах алкоголь можно будет приобрести.

Для нарушителей закона предусмотрен штраф с обязательным изъятием алкогольной продукции. За исполнением решения о запрете продажи алкоголя следят сотрудники полиции.