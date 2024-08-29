В России ввели новые правила депортации несовершеннолетних иностранцев

«В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем», — говорится в тексте приказа. При этом отмечается, что находиться последний должен на территории РФ.