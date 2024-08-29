В России ввели новые правила депортации несовершеннолетних иностранцев

Министерство внутренних дел РФ издало приказ, который меняет правила депортации несовершеннолетних иностранцев. Согласно документу, теперь их будут высылать из страны вместе с законными представителями.
«В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем», — говорится в тексте приказа. При этом отмечается, что находиться последний должен на территории РФ.
Новые правила, которые являются частью нового правового режима высылки мигрантов, начнут действовать с 5 февраля следующего года.
Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Новый режим будет задействован в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, или если они совершили правонарушение.