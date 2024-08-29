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Резкое похолодание и дожди ожидают Омскую область на следующей неделе

Температура в Омске 5 сентября снизится до +12 градусов.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Омской области будет холодно. Прогноз сервиса «Ventsuky» сообщает, что 5 сентября температура в Омске составит +12 градусов Цельсия. В некоторых районах области температура может опуститься до +11 градусов. Сильные дожди также ожидаются в близлежащих регионах Сибири и Казахстана. Ливни предсказываются в Новосибирске, Томске, Кемерово, Барнауле и Новокузнецке. В Восточно-Казахстанской области возможен первый снег.