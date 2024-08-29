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В Уфе в тестовом режиме запустили фонтан «Мальчик с кураем»

В Уфе в тестовом режиме запустили фонтан «Мальчик с кураем». Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

Источник: Башинформ

«Специалисты приступили к настройке оборудования фонтана “Мальчик с кураем”, чтобы красота водных залпов радовала нас долгие годы. В частности, они настраивают режим работы. Кстати, скульптуру тоже обновили — покрасили», — рассказал он в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что чаша фонтана увеличена в диаметре на 3 метра.

Напомним, что фонтан со скульптурой «Мальчик с кураем» и площадь вокруг него, а также бульвар Саид-Галиева входят в перечень юбилейных объектов к 450-летию Уфы.

Скульптурная композиция находится на площади перед бывшим кинотеатром «Искра» на проспекте Октября. Она была установлена в 1974 году по проекту скульптора из Москвы Маргариты Соловьевой-Ефимовой.