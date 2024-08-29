В Уфе в тестовом режиме запустили фонтан «Мальчик с кураем»

«Специалисты приступили к настройке оборудования фонтана “Мальчик с кураем”, чтобы красота водных залпов радовала нас долгие годы. В частности, они настраивают режим работы. Кстати, скульптуру тоже обновили — покрасили», — рассказал он в своих соцсетях.