Омская крепость пригласила на первую костюмированную историческую экскурсию

Многие уцелевшие здания Омской крепости уже отреставрированы и готовы к приему туристов. Вот звонница с колоколами, которые оповещали жителей о радостных событиях, или били в набат в случае пожара или другой напасти. Еще один способ оповещения — пушечный выстрел. Экскурсовод показывает, как ее правильно зарядить. Просит туристов закрыть уши и отрыть рот, чтобы не оглохнуть. И после слов «пли!» дает мощный залп, слышный не только в центре города, но и на другом берегу Иртыша.