Обновление дорог в Омске продолжится осенью

Глава Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что ремонт проезжей части и тротуаров будет продолжаться и в осенний период. Он отметил, что работы по ремонту дорог, включая полную замену асфальтового покрытия, продолжаются, и пока позволяет погода, они будут оставаться в повестке.
С 26 августа дорожники уже обновили проезд у сквера братьев Сазоновых в Северном административном округе и асфальтировали 3-й Материальный переулок. В настоящее время начались аварийно-восстановительные работы на улице Захаренко, где запланирована укладка около девяти тысяч квадратных метров асфальта.
«В то же время продолжается обустройство тротуаров. До 1 сентября будут идти на 14-й Чередовой, 10-й Рабочей, 8-й Комсомольской и на Космическом проспекте», — добавил мэр Сергей Шелест.