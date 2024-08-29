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Обновление дорог в Омске продолжится осенью

Обустройство тротуаров будет завершено до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Глава Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что ремонт проезжей части и тротуаров будет продолжаться и в осенний период. Он отметил, что работы по ремонту дорог, включая полную замену асфальтового покрытия, продолжаются, и пока позволяет погода, они будут оставаться в повестке.

С 26 августа дорожники уже обновили проезд у сквера братьев Сазоновых в Северном административном округе и асфальтировали 3-й Материальный переулок. В настоящее время начались аварийно-восстановительные работы на улице Захаренко, где запланирована укладка около девяти тысяч квадратных метров асфальта.

«В то же время продолжается обустройство тротуаров. До 1 сентября будут идти на 14-й Чередовой, 10-й Рабочей, 8-й Комсомольской и на Космическом проспекте», — добавил мэр Сергей Шелест.