Обновление дорог в Омске продолжится осенью

Глава Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что ремонт проезжей части и тротуаров будет продолжаться и в осенний период. Он отметил, что работы по ремонту дорог, включая полную замену асфальтового покрытия, продолжаются, и пока позволяет погода, они будут оставаться в повестке.